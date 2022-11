MBC | “Noi fuori dalla maggioranza | le nostre proposte disattese dalla Giannetto e dal sindaco”

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 19 novembre 2022) La riunione convocata dalAlberto Arcidiacono per giovedì scorso, finalizzata a dirimere alcune questioni interne tra alleati, ha invece segnato l’uscitadel movimento civico “Monreale Bene Comune”. Contestualmente in quella occasione è stata certificata la rottura definitiva tra l’assessore Rosannae il movimento. Al tavolo, per MBC, erano presenti Tonino Russo e il portavoce Francesco Macchiarella, che ha risposto alledomande. Avvocato Macchiarella, MBC non ha accettato la proposta delAlberto Arcidiacono di entrare in giunta a febbraio. Perché? Abbiamo ritenuto che il continuo procrastinarsi dell’accoglimento della nostra richiesta di far posto a un altro rappresentante di MBC in sostituzione della Prof. ...