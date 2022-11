LIVE Superbike | GP Australia 2022 in DIRETTA | Lowes tenta di scappare | continuano a cambiare le condizioni della pista

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 Pit anche per, mentre Redding prosegue davanti a Smith e Koning. -10 Rea guadagna terreno su Razgatl?o?lu e Bautista. Il britannico è stato il primo a fermarsi in pit road per lasciare le gomme da bagnato. -11 Attesa perin pit lane, aspettiamo una classifica definitiva. -12 Attendiamo l’ingresso ai pit die Bautista. Lo spagnolo segue i rivali ed abbandona le gomme da bagnato. -13 FERMI AI BOX REA E TOPRAK! Cambio gomme per molti nel gruppo, proseguono Bautista e. -14 Lacontinua ad migliorare,mantiene una solida leadership sulla concorrenza. Rinaldi, Mercado e Laverty si fermano in pit lane. -15 Pit stop per Viergie, momento molto interessante con un tracciato che ...

La battaglia è assicurata nel noto impianto australiano che dopo due anni d'assenza torna ad accogliere la categoria riservata alle derivate. Regna l'incertezza alla vigilia della prima competizione ...... Race Anatomy SBK : IL GP D'AUSTRALIASU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU TV8: Sabato 19 novembre Ore 2.20: Superpole Supersport Ore 3.05: Superpole...SBK: Fuoco alle polveri per la penultima gara lunga della stagione: in pole c'è il Campione 2022 Alvaro Bautista, con le Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes al suo fianco. Toprak Razgatlioglu apre ...SBK: Il Campione 2022 Alvaro Bautista primeggia nell'ultima Superpole della stagione e torna in pole position in Australia. In prima fila le due Kawasaki di Jonathan Rea ed Alex Lowes, Toprak Razgatli ...