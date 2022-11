L’Equipe | un fondo di investimento americano è pronto ad acquistare il 15% del Psg

Agenzia ANSA

Il volume è realizzato in collaborazione con'impresa sociale Con i Bambini, che con ilper il contrasto della povertà educativa minorile ha stanziato 10 milioni di euro per quattro progetti ...Il volume è realizzato in collaborazione con'impresa sociale Con i Bambini, che con ilper il contrasto della povertà educativa minorile ha stanziato 10 milioni di euro per quattro progetti ... Pnrr:fondi a Comune Larino per potenziamento servizi sociali - Molise