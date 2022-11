Agenzia ANSA

... il giornalista dissidente Jamal, in un'operazione autorizzata dallo stesso principe, secondo l'intelligence Usa. 19 novembre 2022... il giornalista dissidente Jamal, in un'operazione autorizzata dallo stesso principe, secondo l'intelligence Usa. La mossa ha sollevato unadi polemiche, al Congresso e tra i ... Khashoggi, bufera su Biden per l'immunita' a Bin Salman - Mondo 'Licenza di uccidere', 'hanno prevalso denaro e petrolio', 'Biden ha capitolato'. Sono solo alcune delle critiche piovute dopo che ...Niente processo al principe saudita per l'omicidio Khashoggi. La ex: "Jamal morto di nuovo" New York. L'amministrazione di Joe Biden ha stabilito che al principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohamme ...