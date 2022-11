Il Pd tra congresso e Regionali | la road map di Enrico Letta 

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Avvio della fase costituente giovedì 24 novembre e primarie il 19 febbraio 2023, elezionipermettendo. È il percorso che il segretario nazionale del Pd,Letta, propone all'assemblea del partito, riunito nella sala delle Carte Geografiche di Roma per un passaggio obbligato: la modifica dello statuto per consentire la costituente del Partito Democratico. "Giovedì comincia la fase costituente, con la direzione che nominerà il comitato costituente nazionale, con regole di equilibrio di genere, per accompagnare la fase costituente ed elaborare il manifesto del nuovo Pd", è il timing di Letta. "Lunedì a tutti i territori arriverà un vademecum con tutte le iniziative da prendere per la fase costituente, a partire dalla controproposta sulla legge di bilancio, sui temi sociali e sul salario minimo", aggiunge. Tempi certi per le ...

Per farlo, c'è bisogno di un Pd unito, oggi e ancor di più al termine del. Il segretario respinge le voci riguardo a eventuali scissioni in caso di vittoria di un candidato sull'altro . E, ...Da quando nel 2008 è stata abolita la monarchia, nel piccolo Stato incastonatoCina e India si sono succeduti 10 governi. I tre principali partiti del Paese - ilnepalese, il partito ...Il segretario all'assemblea del partito: "Giovedì comincia la fase costituente, con la direzione che nominerà il comitato costituente nazionale, con regole di equilibrio di genere, per accompagnare la ...Roberto Marcato è pronto a sfidare Matteo Salvini per sfilargli la poltrona di segretario federale della Lega. Se fosse, si passerebbe dal capitano al bulldog. E, va da sé, come in ...