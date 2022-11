F1 | Sergio Perez | “Un ottimo risultato di squadra | possiamo pensare a domani con fiducia”

(Di sabato 19 novembre 2022) Uno-due Red Bull nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Yas Marina l’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica, ha ottenuto la pole-position (settima dell’anno) con il crono di 1:23.824 a precedere di 0.228 il messicano. Il terzo tempo è stato siglato dalla Ferrari del monegasco Charles Leclerc a 0.268 dalla p.1. A completare il quadro della top-6 troviamo in quarta piazza Carlos Sainz (Ferrari) davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell. “Non sono riuscito a massimizzare la prestazione nella Q3, comunque è unper lae per me. Ora pensiamo ae si prospetta una gara interessante. La Ferrari potrebbe andare forte e neanche la Mercedes va sottovalutata“, le ...

