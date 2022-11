DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | si parte con la Q1 | sarà spettacolo sotto i riflettori di Yas Marina!

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 minuti: subito in pista le Aston Martin, Gasly, Latifi e le Haas 15.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA L’ULTIMA QUALIFICA DELL’ANNO!!!!!!!! 14.59 Pochi istanti e si! Sale la tensione a Yas Marina e isi accendono nella serata di Abu! 14.58 Meno certezze, invece, in casa Ferrari. Le F1-75 stamattina si sono concentrate solo sul passo gara, ma non hanno particolarmente brillato nelle simulazioni di qualifica di ieri. Leclerc e Sainz saranno abili a estrarre il massimo dalla rossa? 14.56 Alle sue spalle occhio alle Mercedes, davvero rinate dopo la gara di Austin e apparse in ottima forma anche nelle prove libere. Lewis Hamilton è fermo a quota 103 pole position da un anno.in grado di ritoccare il suo primato? 14.53 ...

... durante la conferenza stampa dei team principal, Mattia Binotto ha chiarito la sua posizione in merito alle voci su una probabile sostituzione con Frederic Vasseur: F1 GPDHABI...Di seguito, il programma dettagliato per poter seguire intelevisiva e streaming la gara del Gran Premio diDhabi 2022 di Formula 1 . F1, GPDHABI 2022: IL PROGRAMMA DELLA GARA E COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING Domenica 20 novembreIl 22esimo e ultimo appuntamento della stagione 2022 di F1 è in programma come è ormai tradizione ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. Un anno fa il fine settimana fu all’insegna della tensione co ...Cari amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Siamo arrivati all'ultima qualifica di questa stagione emozionante del Mondiale di Formula ...