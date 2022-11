Ultime Notizie – Iran | proteste nelle città | violente repressioni e diversi morti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni di protesta ieri sera in almeno 23dell’. In molti posti sono state imposte restrizioni all’uso di Internet, ma arrivanodi. Testimoni a Teheran riferiscono che la gente ha manifestato sempre più “senza paura”, mentre dalla provincia arrivano racconti di scene “da guerra civile”. Gli attivisti anti regime avevano convocato una protesta a livello nazionale fra martedì e giovedì, per commemorare il “novembre di sangue” del 2019 quando centinaia di persone vennero uccise nella violenta repressione delle manifestazioni. Manifestanti avrebbero dato alle fiamme la casa museo del fondatore della Repubblica Islamica, ayatollah Ruhollah Khomeini, nella sua ...

