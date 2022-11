Napoli | violenza sessuale su 6 studentesse all’università | arrestato tecnico laboratorio

...applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un tecnico di laboratorio in servizio presso l' Federico II di, Dipartimento di Biologia. Arrestato per......nelle parti intime" Un tecnico di laboratorio in servizio presso l'Università Federico II di,... accusato del reato disessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all'...Violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all'interno di un luogo di istruzione frequentato dalla vittima, ai danni di 6 studentesse. Con queste accuse I carabinieri del Nucleo ...Un tecnico di laboratorio dell’Università Federico II di Napoli è stato arrestato con l’accusa di ... È “ritenuto gravemente indiziato – scrive chi indaga – del reato di violenza sessuale continuata, ...