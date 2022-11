Lazio | Tare | 'Risultati ottimi per quanto investito Ora vogliamo salire di livello'

Calciomercato.com

Commenta per primo Buon compleanno Luka Romero . Il baby talento dellaoggi compie 18 anni e oltre agli auguri la società biancoceleste ha ora pronto il rinnovo da ... Ail compito di far ...Igli, direttore sportivo della, ha parlato del momento dei biancocelesti nel campionato di Serie A Igli, direttore sportivo della, ha parlato al Corriere della Sera circa il momento ... Lazio, Tare in missione per il rinnovo di Luka Romero Il baby talento della Lazio oggi compie 18 anni e oltre agli auguri la società ... quanto riguarda la possibilità di prolungare la sua permanenza in biancoceleste. A Tare il compito di far firmare ...RASSEGNA STAMPA - La Lazio è arrivata alla sosta per il Mondiale occupando ... Concorda su questo anche Igli Tare che sempre al quotidiano ha dichiarato: «I risultati raggiunti, per i soldi investiti, ...