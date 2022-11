Inter | 3 rinnovi entro Natale

Milan Skriniar innanzitutto, poi gli altri. Secondo Giuseppe Marotta, "tutti i calciatori in scadenza meriterebbero il rinnovo del contratto". Però, poi, ecco la precisazione che tutto muove nel tema ......di intervenire in vista della sessione di gennaio, rinforzi e situazioni da risolvere: ecco il punto delle squadre già coinvolte I RIVALUTATI IN SERIE A - GLI SVALUTATI IN SERIE ALa ...L’opportunità Mondiale per Rabiot Doppietta all’Empoli, gol all’Inter e assist con Verona e Lazio ... il rapporto qualità prezzo lo rende improponibile come rinnovo. A cifre contenute avrebbe senso, ...MILANO - La priorità in casa nerazzurra è il rinnovo di Skriniar, che ha ormai scelto di restare ... tenuto sotto osservazione da diversi club tedeschi. L’Inter lo lascerà andare solo se troverà un ...