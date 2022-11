Immigrati? Giorgia Meloni traditrice | l' ultimo delirio di Giuseppe Conte | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ora,diventa anche una. A giocarsi l'ultima carta, l'ultima palata di fango, è, il leader del M5s. E se la gioca nel territorio più adatto, quando si tratta di dar contro alla: lo studio di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, dove si parlava della premier al G20, di come si è mostrata e della gestione dell'emergenza migranti. Interpellato su questi punti da Formigli, ecco cheargomenta: "Guardi, ho pensato che avremmo capito qualcosa di più della sua postura, della politica estera. Ma tornando al tema dell'interesse nazionale, come lo difende? Sugliha detto che avrebbe fatto blocco navale. E ha tradito le aspettative illusorie che ha offerto ai suoi elettori, ...