Ida Platano sparita da Uomini e Donne | ma non è oro tutto quello che luccica

(Di venerdì 18 novembre 2022) Idada, i fan sono preoccupati. Qualcosa bolle in pentola, e le storie misteriose su Instagram lo confermano. Idaè completamente. Non in tv, dove stanno andando in onda ancora le puntate precedenti alla sua scelta, ma sui social, dove era solita farsi vedere ogni giorno dai numerosi L'articolo proviene da Leggilo.org.

... Scontro acceso tra i due discussi protagonisti del trono over: 'Si deve fare un ricovero' C'è stato un acceso scontro tra l'ex die Alessandro Vicinanza oggi a Uomini e Donne . Quest'...UeD,e Riccardo: l'amore c'è ancora o no Ovviamente, De Filippi non può non dedicare un momento anche ae Riccardo Guarnieri nel corso di questa puntata. Iniziano le solite ...La puntata di oggi di U&D è stata piena di colpi di scena: Ida è sempre più incerta mentre Maria non ha creduto alla versione di una coppia over!L’appuntamento odierno con Uomini e Donne ha visto ancora una volta Ida Platano al centro delle polemiche. La dama bresciana ha avuto un nuovo confronto con Riccardo Guarnieri e a prendere la parola è ...