Già condannato per associazione ai fini di spaccio | scatta la carcerazione

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Bellizzi, i Carabinieri della locale Stazione, in ottemperanza al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, hanno tratto in arresto un pregiudicato del posto giàperper delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e concorso indi sostanze stupefacenti. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

