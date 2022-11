Favorite | outsider | sorprese e possibile delusione | i pronostici sul Mondiale in Qatar

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’attesa è quasi finita. E’ ormai imminente l’inizio delindel 2022, nel primo match di domenica alle ore 17 in campo i padroni di casa contro l’Ecuador. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria finale, lesono quattro: Francia, Spagna, Inghilterra e Brasile. Si tratta di squadre complete dal punto di vista numerico e formate da calciatori di altissimo livello. La Francia punta sull’esperienza a livello internazione dei calciatori, la Spagna è una squadra imprevedibile e formata da calciatori giovani ma di grandissimo talento, il Brasile non ha bisogno di presentazioni sotto l’aspetto del gioco e dei singoli. Tra letroviamo Argentina, Olanda, Polonia e Portogallo, tutte squadre in grado di vincere. Non sono da sottovalutare squadre come Serbia e Croazia, ma le grandi ...