Covid Toscana 18 novembre | i ricoveri scendono ma i positivi continuano a salire

Gli ultimi dati sulin. Nove i decessi di pazienti positivi alnelle ultime 24 ...Trento, Veneto, Emilia Romagna,e Umbria. Sono al di sotto della media nazionale nella ... così come fatto ad esempio per la vaccinazione anti -, per poter intervenire tempestivamente e ...Lasciandosi alle spalle gli anni di interruzione per la pandemia da Covid 19, dal 25 ottobre è ripartita l'Attività fisica adattata (AFA) in tutto il territorio coperto dall'Azienda USL Toscana nord ...La Toscana, spiega sempre il report ... così come fatto ad esempio per la vaccinazione anti-covid, per poter intervenire tempestivamente e favorire da parte del Ministero un tutoraggio verso le ...