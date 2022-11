Catania | sequestrate due preziose teste in terracotta del periodo Severo

... al cosiddetto periodo "Severo" dell'arte greca, sono stateda militari del comando provinciale della Guardia di finanza di. Provenienti presumibilmente da scavi archeologici ...... al cosiddetto periodo Severo dell'arte greca, sono stateda militari del comando provinciale della Guardia di finanza di. Provenienti presumibilmente da scavi archeologici ...Due teste in terracotta risalenti al V secolo avanti Cristo, al cosiddetto periodo "Severo" dell'arte greca, sono state sequestrate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza di ...Poiché tutta la merce appariva di chiara provenienza illecita, è stata sottoposta a sequestro e il detentore denunciato in stato di libertà per ricettazione e per il possesso di artifizi pirotecnici ...