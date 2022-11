Caso Ronaldo | “Avviate misure appropriate” Si va verso il licenziamento

(Di venerdì 18 novembre 2022) Questo il comunicato ufficiale reso noto questa mattina dal Manchester United dopo la messa in onda della doppia puntata dell’intervista di Cristianoa Piers Morgan Questa mattina il Manchester United ha avviatoin risposta alla recente intervista ai media di Cristiano. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione Secondo il Daily Mail i legali dei Red Devils avrebbero ravvisato gli estremi per accusare CR7 di violazione dei termini del suo contratto e sono sicuri di poterlo stracciare senza dover versare neanche una parte dei 16 milioni di sterline che il portoghese deve ancora percepire da qui alla scadenza, il 30 giugno 2023. Per il campione portoghese dunque si profila la possibilità di unper ...

Commenta per primo Indiscrezioni del Daily Mail a proposito delCristiano. Dopo la scottante intervista al giornalista Piers Morgan, il Manchester United ha reso noto di aver avviato le misure più appropriate in questi casi: secondo il quotidiano ......"aver avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano". "Il club non rilascerà ulteriori commenti sull'argomento fino a quando ilnon verrà chiuso", ...Il Manchester United passa alle maniere forti nei confronti di Cristiano Ronaldo, dopo l’uscita dell’ultima parte dell’intervista concessa a Piers Morgan, nella quale attacca nuovamente l’allenatore ...Il centrocampista portoghese Bruno Fernandes smorza i toni dopo le polemiche in seguito all'apparente scambio di saluti molto freddo con Cristiano Ronaldo: "È tutto ok, siamo in Nazionale, con il ...