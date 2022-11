Brighton | De Zerbi | “Ho sbagliato con Frattesi | non credevo che fosse così forte»

TUTTO mercato WEB

Roberto De, allenatore deled ex Sassuolo, ha parlato del centrocampista neroverde, Davide Frattesi Roberto De, allenatore del, ha parlato a Sportitalia del talentuoso ...... la Tricolor punta ancora su 'Superman' Enner Valencia : l'attaccante del Fenerbahce è il miglior bomber all - time con 35 gol Tra i punti di forza la coppia deldi De, Moises Caicedo ... Il Brighton è su Frattesi, De Zerbi: "Ho sbagliato, non pensavo fosse così forte" Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli ai microfoni di Sportitalia. Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo ha rilasciato qualche dichiarazione sull ...Trovatosi sorprendentemente al settimo posto in classifica dopo 14 giornate alla guida del Brighton, Roberto De Zerbi torna a parlare del Sassuolo, la squadra che in Italia ha messo in mostra le sue ...