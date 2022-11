Benevento | acqua potabile contaminata | sindaco firma ordinanza

...nei pozzi di Pezzapiana hanno indotto il sindaco di, Clemente Mastella , a firmare in serata un'ordinanza con la quale si dispone il divieto di utilizzo, in via temporanea, di.... Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un' ordinanza con la quale ha disposto il divieto di utilizzo, in via temporanea, dipotabile per tutti i cittadini allacciati all'acquedotto ...Ad Apollosa divieto di uso dell’acqua per scopo potabili per le utenze servite dal ... Mercoledì, infatti, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento aveva comunicato che, in seguito ad un ...Quantità eccessive di tetracloroetilene nelle forniture idriche: a Benevento scatta lo stop, temporaneo, all'utilizzo di acqua potabile. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata in serata dal sindaco ...