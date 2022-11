Batterie elettriche e metalli | le promesse dell’economia circolare per l’Europa

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel bel mezzo della Cop27, sulla quale a breve si tireranno le fila tra polemiche sulla scelta della location e tra le difficoltà di un impegno multilaterale credibile, ritornano ancora le parole del segretario delle Nazioni Unite della scorsa Conferenza sui Cambiamenti Climatici, a Glasgow: “Basta con le miniere! Ci stiamo scavando la fossa da soli”. Fu chiaramente una pessima scelta linguistica e forse un segnale di una preoccupante sottovalutazione. A ricordarci la gaffe e a ridosso della nuova Conferenza, a Sharm El-Sheik in Egitto, un gruppo di 270 organizzazioni della società civile – soprattutto da paesi in via di sviluppo – ha voluto riportare l’attenzione su un dato ormai incontrovertibile con una lettera aperta alle élite mondiali riunite alla Cop27. L’imperativo della decarbonizzazione per salvaguardarci dagli effetti più distruttivi dei cambiamenti climatici richiederà un ...

articolo21

...le successive Tavascan e UrbanRebel saranno invece contraddistinte da powertrain al 100%.di raggiungere la potenza massima di 280 cavalli per 100 km di autonomia in modalità "a". ...Raggiungere la Cina in campo di produzione disarà un bel grattacapo per l'Europa. D'altro canto, è proprio questo uno dei fattori che giustifica il ritardo del Vecchio continente rispetto al colosso asiatico sul mercato ... Polli da batterie. Le auto elettriche pericolo per l’ambiente Girando per i (pochi) padiglioni del Salone del ciclo e motociclo si ha la netta sensazione che sia in arrivo una nuova “invasione orientale” nel mercato delle due ruote, e sarà a trazione 100% ...Il peso a vuoto delle versioni meno potenti è di 1.820 kg, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è coperta in 6,9 secondi e il pacco batterie è da 66 kWh, con impianto elettrico da 400 V. In aggiunta alle ...