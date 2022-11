Barbara Pedrotti apre tutta la giacca | spettacolo incandescente | fans in estasi – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 18 novembre 2022)pezzo forte di serata nel museo Ducati, la giornalista sportiva fa ricredere tutti con un look esagerato come mai visto prima PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ una delle giornaliste che da maggior tempo calca la scena pubblica la bellissima, scoperta da Maria De Filippi la ragazza classe 1982 Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.