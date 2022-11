Amici 22 | entra la figlia di un cantautore leggendario | ecco di chi si tratta

22, la figlia di Mangonella scuola: due eliminazioni Ecco le anticipazioni da SuperGuidaTV per merito diNews . A giudicare la gara di canto è stato Dardust mentre per quella di ...Però quando siin un istituto perdere la tua dignità avviene immediatamente, eliminata con ... cerchi di pensare ai figli, a tua moglie, a tua a madre, tuo padre, agli. Ma niente. Il tuo ...Le anticipazioni dello speciale di Amici che è stato registrato in queste ore ... I fan si aspettano che anche Maria De Filippi festeggi la professoressa con una torta da far entrare in studio durante ...Accedi all'app ed entra in una qualsiasi delle tue chat ... Ora puoi intrattenere i tuoi amici con domande assurde, oppure organizzare una votazione per un gruppo in cui organizzate un compleanno e ...