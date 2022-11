Zelensky | su missile in Polonia non so cosa sia successo

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Non sosia": così il presidente ucraino Volodymyrsulcaduto martedì in. Fino a ieri l'Ucraina ha negato che fosse ucraino il razzo caduto, conclusione alla ...

L'ambiguità della Cinain Polonia: la notte della grande paura. Forzature Usa sull'inchiesta, Biden furioso conG20 di Bali, vittoria degli Usa: il documento finale condanna la ......53 Ucraina, Kiev: "I russi attaccano impianti di produzione del gas" 08:35 Biden su dichiarazioni: "Non è quello che dicono le prove" 08:03russo colpisce Odessa, allerta aerea in ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«Al momento gli Stati Uniti non hanno raccolto nessuna prova che contraddica la valutazione preliminare del presidente Duda secondo cui il missile esploso in Polonia ... volato a Kiev per rassicurare ...