Xi Jinping e Justin Trudeau | cosa c’è dietro la sfuriata «fuorionda»

Il presidente Xinon ha voluto criticare il premier canadeseTrudeau nel teso confronto che i due leader hanno avuto mercoledì a margine del G20 di Bali, in Indonesia, impietosamente ripreso dalle ...Il presidente Xinon stava criticando il primo ministro canadeseTrudeau, in un video ripreso dai giornalisti a margine del G20 a Bali, in Indonesia. Lo ha chiarito la portavoce del ministero degli ...Roma, 17 nov. (askanews) – Il presidente Xi Jinping non stava criticando il primo ministro canadese Justin Trudeau, in un video ripreso dai giornalisti a margine del G20 a Bali, in Indonesia. Lo ha ...Gli ospiti, tra cui il presidente cinese Xi Jinping, quello francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau, hanno gustato cibo thailandese e champagne.