Vittoria in rimonta a Tirana | Di Lorenzo e Grifo firmano il sorpasso sull’Albania

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo i successi di settembre in Nations League con Inghilterra e Ungheria, anella 400ª amichevole della sua storia la Nazionale trova la terzaconsecutiva battendo 3-1 inl’Albania grazie ad un gol di Die alla doppietta, la seconda dopo quella rifilata nel novembre del 2020 all’Estonia, di un incontenibile Vincenzo. L’attaccante del Friburgo, autore dell’assist per il momentaneo 1-1 di Di, colpisce anche una traversa e conferma di attraversare uno straordinario momento di forma. Positivo il debutto dal primo minuto di Scalvini, mentre Die Dimarco si confermano una certezza al pari di Raspadori. Decisivo anche Meret e ammirevole per l’impegno Nicolò Zaniolo, a cui è mancato il killer instinct sotto porta. Se è ...

