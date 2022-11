Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 08 | 10

(Di giovedì 17 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno massima preoccupazione Ma anche massima cautela da parte di tutti Dopo l’esplosione in Polonia successiva la pioggia di missili russi sul ucraina per cui secondo i conti di Kiev Mosca avrebbe speso fino a un miliardo di dollari al termine della riunione del consiglio Atlantico ieri gente altenberg ha dichiarato che non vi è nessuna prova di un attacco deliberato e che probabilmente si tratta di un incidente della Difesa Ucraina il presidente dell’INPS chi continua Invece di dire che sono stati i missili russi a colpire il villaggio polacco chiede l’accesso a tutti i dati del partner sull’accaduto sulla base delle quali si è giunti alla conclusione che si tratta di un razzo di Kiev il segretario del Consiglio Nazionale di sicurezza e difesa ucraino ha fermato che chi è pronta a ...

RomaDailyNews

Superbonus, crediti 'in pancia' e tempistiche. Le imprese e gli operatori continuano a lanciare gli allarmi circa il cambio di disciplina previsto dal decreto aiuti quater. A partire da Confedilizia, ...Come noto la serie tv tornerà per una quinta e ultima stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare (stando alleindiscrezioni) nei primi mesi del 2023. In attesa di averepiù concrete ... Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 07:10 - RomaDailyNews La locandina della Scuderia Ferrari per il prossimo Gran Premio di Abu Dhabi a Yas Marina, ultima prova del mondiale 2022 di Formula 1.GP Abu Dhabi, la BIO dell'ideatore della graficaBruno Letizia (Ro ...ROMA - Ha preso un aereo ed è volato in Olanda, con la moglie e i figli. E ha scelto di circondarsi dell’affetto della famiglia, in primis del fratello maggiore Kevin, che è una sorta di braccio destr ...