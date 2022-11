Turtle Beach lancia il Velocy One FlightStick

(Di giovedì 17 novembre 2022), azienda leader negli accessori da gaming, annuncia oggi la disponibilità dell’attesissimoVelocityOne, un joystick universale per giochi di simulazione di combattimento aereo e spaziale. Progettato per Xbox Series XS, Xbox One e PC Windows, il VelocityOneè il controller di volo del futuro, che offre ai giocatori controlli coinvolgenti e precisi per la navigazione nelle simulazioni di volo e combattimento aereo e spaziale. Un totale di otto assi, compresi i sensori a effetto Hall senza contatto sugli assi principali X e Y, forniscono un controllo preciso, mentre due leve multifunzione gestiscono la potenza del motore principale e la regolazione delle superfici di controllo. La rotella nano trim del VelocityOne ...

ROCCAT , brand di periferiche PC diCorporation , annuncia oggi che è finalmente disponibile il Kone Air Wireless Ergonomic Gaming Mouse , ultima aggiunta alla sempre più corposa line - up di mouse da gaming dell'azienda. ...Corporation ha annunciato l'Atom Controller, ultima aggiunta al portfolio di prodotti pensati per il mobile gaming. Il design è modulare e i morsetti per smartphone regolabili si adattano ...ROCCAT, il brand dedicato alle periferiche PC di Turtle Beach Corporation, ha svelato ufficialmente il nuovo Kone Air Wireless Ergonomic Gaming Mouse. La periferica si va così ad aggiungere alla alla ...Ecco le versioni Xbox e standard dell'aton Controller di Turtle Beach, il nuovo progetto dell'azienda per prodotti da gaming che punta a trasformare il vostro smartphone in una console da gioco.