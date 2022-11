Stipendio | a dicembre alcuni lo vedranno triplicato | sei tra i fortunati?

La donna è stata condannata il 16dello scorso anno dal Tribunale di Imperia a 3 anni e 6 ... di metà dello, circa 500 euro, da un dipendente. Per l'accusa, rappresentata dal pm Luca ...leggi anche Busta paga, amega bonus per i lavoratori: ecco chi riceverà il triplo dei ... Non ci saranno nuovi aumenti di, quindi, per i lavoratori italiani. Anche se l'obiettivo a ...Nella busta paga, già doppia per la tredicesima, entreranno anche gli arretrati dal 2019. Ma attenzione. Qui la nostra guida per orientarsi ...Lo stipendio triplo di Natale per i dipendenti pubblici potrebbe arrivare anche a 5mila euro calcolando normale busta paga, arretrati e tredicesima.