Si va verso la conquista del Mondo?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una rondine non fa primavera, quindi il fatto che la WWE abbia indetto questa sorta di “Torneo della coppa mondiale” non vuol dire che d’ora in poi tutto sarà prodotto con una visione globale. C’è ancora una sorta di sciovinismo ardente in WWE, come in qualsiasi cosa gli americani facciano. È una questione culturale, poco c’entra la loro mancanza di volontà di “globalizzarsi”. Di esempi ce ne sono a bizzeffe, ma tanto per farne due, la mancanza di un riconoscimento titolato per chi è “non americano” e la nomenclatura degli show, degli annunci, delle tipologie di match e di tutto ciò che rientra nel novero del marketing aziendale. Gli americani, o per meglio dire gli Statunitensi, adorano metterci sempre i colori della loro bandiera sullo sfondo di ogni cosa che fanno. Ripeto, è insito in loro. È un concetto introiettato sin da bambini, e lo fanno in politica estera, nei ...