“Senza stipendio | acqua e luce” | l’indagine sulle coop della moglie e della suocera di Aboubakar Soumahoro

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Procura ha aperto un’inchiesta a Latina per faresu presunti maltrattamenti denunciati dal sindacato Uiltucs nei confronti dei lavoratori delleKaribu e Consorzio Aid. Una è gestita dalla, l’altra dalladel deputato per l’alleanza Sinistra-Verdi. Alcuni minorenni sostengono di essere stati maltrattati e privati diL'articolo proviene da Inews24.it.

I carabinieri che indagano sulla vicenda stanno partendo dalle testimonianze di una trentina di lavoratori , che, stando a quanto riportato da Repubblica , denunciano "di non ricevere loda ...Sostengono di non ricevere loda due anni e di esser stati costretti a lavorare in nero, alcuni minorenni sostengono anche di esser stati maltratti e privati di acqua e luce nelle strutture delle due cooperative. Sono le ... Lavoratrici della mensa senza stipendio, "Comuni teramani pronti a muoversi a sostegno" La Filcams Cgil Teramo rende noto che dopo la giornata di ieri sono arrivate le risposte da parte degli enti pubblici interessati in cui si trovano i ...