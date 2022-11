Per un numero non vince 309 milioni e si accontenta di 40mila euro

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per un solonon incassa il jackpot da 309die deversi di una vincita da. È successo a Fossombrone in provincia di Pesaro Urbino nelle Marche. Il giocatore di Superenalotto non può aver festeggiato del tutto, perché sa di aver sfiorato quei trecentoche tutta Italia sta inseguendo da mesi. La schedinante, con 5 numeri indovinati, è stata giocata - come riporta il Corriere Adriatico - nella Tabaccheria del Corso dei fratelli Raffaele e Lorenzo Pierpaoli che non rivelano il nome del cliente, il quale si è subito rassegnato alla mancata vincita, commentando «sempre meglio di niente». Ci deve essere qualcosa di magico in quel negozio: nella stessa tabaccheria di Fossombrone è stata ...