Nordcorea minaccia “dure azioni militari” contro deterrenza Usa e Corea del Sud

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 novembre 2022) E' un debutto bellicoso, in pieno stile, quello della nuova ministra degli Esteri di Pyongyang Choe Son Hui: il capo della diplomaziana hatose gli Usa e loro alleati regionali, cioèdel Sud e Giappone, insisteranno sul concetto dirafforzata, che in parole semplici indica il fatto che gli Usa metteranno a disposizione di Tokyo e Seoul ogni opzione, compresa quella nucleare, in caso di attaccono. La prima dichiarazione di Choe diretta al mondo esterno da quando, a maggio, è stata promossa da viceministra è venuta nello stesso giorno in cui Pyongyang ha lanciato un nuovo missile a corto raggio verso il Mar del ...