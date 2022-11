Migranti | che business | la maxi retata svela gli incassi del traffico

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si chiama “operazione mare aperto“, l’ha condotta la Polizia di Stato e – al netto del garantismo da cui non ci smuoviamo – mostra che sì: l’immigrazione irregolare è un problema e unallo stesso tempo. Secondo le indagini della polizia di Caltanissetta, da Gela e da altre coste dell’Agrigentino sarebbero partite delle imbarcazioni per raggiungere la Tunisia, fare un carico di clandestini per poi traghettarli nel Belpaese. Non solo gli sbarchi autonomi e le Ong, dunque. Anche servizi di taxi in partenza direttamente dal Belpaese. La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia ha disposto 18 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere e 6 agli arresti domiciliari, convalidate dal Gip. Le accuse sono quelle di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tutto parte il 21 febbraio 2019 quando ...