Leonardo | un supercomputer per progettare il futuro anche l' economia

Leggi su agi

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - L'appuntamento è per il 24 novembre prossimo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Bologna con le più alte cariche istituzionali, terrà a battesimo, ilEuroHPC pre-exascale italiano, basato sulla tecnologia BullSequana XH2000 di Atos, riconosciuto come il quartopiù potente al mondo e il secondo in Europa nella classifica internazionale Top500. Una infrastruttura avveniristica su cui ci sono stati investimenti per 240 milioni di euro, cofinanziata da euroHPC e dal ministero dell'Università e della Ricerca. Decine le persone che hanno lavorato al progetto di Atos con Cineca e EuroHPC, iniziato un paio di anni fa. E 30 i tir che hanno solcato la penisola per portare nel capannone industriale che lo ospita ogni singolo componente di, che ...