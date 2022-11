Kiev | serie di raid russi sulle città in tutta l' Ucraina

... riferisce la stampa di, ha distrutto sei missili sul Mar Nero. Intanto il ministero degli stri britannico fa sapere che martedì scorso la Russia ha scatenato sull'Ucraina la più intensa...Banksy finora ha riconosciuto volta per volta tutte le opere fotografate nei dintorni die ... Ladei 'Banksy ucraini' si è aperta con il bimbo judoka, i bambini che giocano su un cavallo di ...Nuovi raid e bombardamenti russi hanno colpito città in tutta l'Ucraina, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali ucraine. "Due missili da crociera sono stati abbattuti sopra a Kiev". (ANSA) ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...