(Di giovedì 17 novembre 2022)Wan esono inavanzate per effettuare una fusione dei, ovvero Atomic Monster ehouse Productions, responsabili dei più grandi franchise di genere degli ultimi venti anni di cinema americano. I due, infatti, hanno prodotto titoli quali Insidious, Halloween, La notte del giudizio, Paranormal Activity e il ConjuringVerse.Wan ehanno in mente di dare vita a una fusione tra Atomic Monster ehouse Productions esemplificata dalle dichiarazioni del produttore di Scappa – Get Out al New York Times: “è probabilmente al 70/80% artista e al 30/20% uomo d’affari, e io sono ...

