Guida al cardigan | storia | modelli e abbinamenti migliori

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Isono capi di abbigliamento immancabili in un guardaroba. A metà tra una classica giacca e un maglione, ilè realizzato per avere un davanti sempre aperto. Con bottoni, zip o senza, viene indossato sfoggiando camicie, magliette, abiti in totale comodità. Lunghi, maxi, corti e colorati, ormai ilè una scelta di tendenza, un trend che durante la stagione autunno/inverno imperversa sulle passerelle di tutte le città del mondo. Idi stagione sono lunghi, fermati in vita da una cintura o lasciati aperti su un vestito, ma non mancano anchecorti in vita o oversize. Scopriamo insieme lae le origini di questo capo d’abbigliamento, i, ma soprattutto glie gli outfit possibili. ...