Gf Vip 7 | un battibecco tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia scatena un pomeriggio di polemiche nella Casa | “Non mi va di socializzare con la ex del mio ragazzo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ stato undecisamente movimentato quello appena trascorsodel Gf Vip 7. Tutto è partito da un presto sciocco, una penitenza relativa ad un gioco che i Vipponi avevano fatto ieri era, e si è poito un’ enorme discussione che è partita dal rapporto di freddezza traIncoravaia e che poi ha visto l’intervento di diversi altri inquilini della. Circa la distanza che c’è tra, l’ex schermitrice ha confessato: Lei ed Edoardo hanno avuto un passato e non mi va ditantissimo con una persona così (…) Io sono una persona innamorata e presa di Edoardo e mi posso spaventare, no? A ...

