‘Genitore’ e non ‘Padre e ‘Madre’ sui documenti dei bambini

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 17 novembre 2022) La corretta dicitura sul documento di un bambino è quella die non quella di’ e. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Roma accogliendo il ricorso presentato da due madri, quella legale e quella adottiva, contro un decreto del gennaio 2019 dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini. La coppia di mamme, riporta Adnkronos, si è presentata al Comune per chiedere la carta di identità, ma lì è stato detto loro che serviva la scritta “padre e madre o chi ne fa le veci.” Le due mamme si sono quindi rivolte al tribunale ordinario e il giudice ha dato loro ragione sulla denominazione “genitore“. Foto PixabayL’ordinanza del Tribunale civile di Roma sulla qualifica di genitore nella carta di identità elettronica risale al 9 settembre 2022 e non è stata impugnata dal ministero dell’Interno. La decisione – fanno sapere ...