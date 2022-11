Donald il testardo | corre ancora per la Casa Bianca ma è sempre più solo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022)Trump è tornato. Voglia davvero di rifare il Presidente degli Stati Uniti per ridare un buon tenore di vita agli americani, come dice, o strategia per difendersi? O evitare di doversi difendere, dalle tante inchieste, politiche in Parlamento e giudiziarie in tribunale, che pendono sulla sua testa dall'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021, difficile da dimenticare e da giustificare per la sua gravità, alle accuse incrociate di frode ed evasione fiscale? Con lui Melania c'è, Ivanka no. La moglie, costantemente data in fuga dal matrimonio con il miliardario, resiste al suo fianco. La figlia, che insieme al marito Jared Kushner ha avuto ruoli di primo piano nei quattro annidi Trump alla, prende invece le distanze. «Amo mio padre ha dichiarato dopo l'annuncio della ridiscesa in campo ma in questa fase preferisco ...