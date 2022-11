Coppa Divisione | quarto turno | Feldi avanti | agli ottavi c’è il Sammichele

... laItalia di Serie C segnando il gol decisivo in finale di ritorno contro la Cremonese. Nel 2009 chiude la carriera nel Noicottaro in C2, allora secondae realizza 4 gol in 11 ......essere vincente e da perseguire sia per le aziende sia per i partecipanti" spiega Maria Luisa,...dagli Its Turismo" commenta Marco Cerutti responsabile Training & Development Elior -...