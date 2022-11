Con un royal look castigato

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sorriso sereno e luminoso, capelli corti color platino, Charlene di Monaco, a dispetto di tutti i boatos, è tornata in pista a Montecarlo. Accanto al principe Alberto ha distribuito i doni di Natale della Croce Rossa ai monegaschi. È apparsa in grande forma con un maxi dress verde petrolio Akris e un paio di stivali con tacco grosso Jimmy Choo. Un outfit semplice e rilassato per uno dei momenti di solidarietà più attesi dell’anno. Photo by Pascal Le Segretain/Pool/ABACAPRESS.COM Leggi anche › Charlene di Monaco è stata allontanata dai figli? › Ildel giorno. Charlene di Monaco e Charlotte Casiraghi alla Parigi Fashion Week › Il ...