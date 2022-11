Calciomercato com – L’Italia guarda i Mondiali da lontano | ma riscopre Grifo e vince in Albania Con il metodo Mancini ecco Pafundi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 17 novembre 2022) 2022-11-17 01:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Insieme al risultato (3-1 perin casa dell’di Reja), un paio di dati significativi sul lavoro di Roberto. 99 calciatori chiamati, 54 esordienti di cui tre ieri sera: Fagioli, Pinamonti e, quest’ultimo del 2006 e ancora giocatore della Primavera dell’Udinese. Non si può dire che il nostro c.t. non sia attento al nuovo e, soprattutto, come nel caso di Zaniolo, convocato quando ancora non aveva esordito in Aerie A, non precorra i tempi. Nei giorni dolorosi in cui si aprirà un Mondiale senzapensa all’azzurro intenso che dobbiamo ritrovare e perciò non trascura nulla per riscattare l’oltraggio di una seconda e clamorosa mancata qualificazione. ...