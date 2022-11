(Di giovedì 17 novembre 2022) «Le persone che si occupano di difesa rimangono più fredde e razionali, nessuno ha bisogno di una degenerazione del conflitto. Quando si vivono momenti così pericolosi, la cosa importante è mantenere i nervi saldi e non farsi prendere dalla reazione immediata». Il ministro della Difesa Guido Crosetto sul Corriere loda i suoi omologhi dei Paesi Nato che, come lui, hanno gettato acqua sul fuoco nelle ore convulse dei missili caduti in Polonia. «A caldo non abbiamo commentato perché volevamo avere certezza dell’accaduto. Sapevamo che ogni parola, in una situazione già grave, poteva alimentare un clima di scontro. Mentre sui social molti discutevano di guerra mondiale, i miei colleghi della Nato e gli americani stessi mostravano un atteggiamento di prudenza. Non parliamo di tifo calcistico, ma di armi e guerra, le cose più brutte che l’umanità possa fare», dice. Nella conferenza stampa a ...

Sia gli Usa, sia la Nato, sia gli stessi polacchi, sono orientati a valutare come incidente, la caduta del missile in territorio polacco a sei chilometri dall'Ucraina.dunque la, non venendo ritenuto un atto volontario da parte russa benché la responsabilità all'origine di tutto ciò è il bombardamento russo.il sipario sul G20 di Bali . I leader presenti in Indonesia hanno approvato la dichiarazione ... Dallaalla distensione Mentre era in corso il summit la Russia stava bombardando a tappeto l'... Cala la tensione, ma ora Putin punta a lasciare al gelo gli ucraini durante l’inverno Sia gli Usa, sia la Nato, sia gli stessi polacchi, sono orientati a valutare come incidente, la caduta del missile in territorio polacco a sei chilometri dall’Ucraina. Cala dunque la tensione, non ven ...«Uno sfortunato incidente», probabilmente un missile della contraerea ucraina che ha sbagliato rotta, ma di certo «non un attacco deliberato contro la Polonia» né ...