Assoprofessioni | di cui la Lapet è socio fondatore | al tavolo sul lavoro autonomo

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Roma, 17 novembre 2022) - Forte l'impegno verso i professionisti Roma, 17 novembre 2022. Al via ildi confronto deldi cui alla Legge n.81/2017. Il 15 novembre si è tenuto presso il Ministero dell'incontro con i rappresentati delle professioni di cui alla Legge n.4/2013. Per, di cui la, erano presenti il Presidente Giorgio Berloffa ed il Segretario generale Roberto Falcone. “Abbiamo apprezzato la celerità con cui il neo Ministro Marina Calderone, tra i suoi primi atti di governo, ha convocato ildel. Siamo sempre stati convinti, così come la legge recita, che questa è la sede adeguata a formulare proposte e ...

Fiscal Focus

In vista delle prossime consultazioni elettorali,la Lapet aderisce, esprimendo la sua preoccupazione per la poca attenzione che i programmi elettorali rivolgono ai professionisti, ha disposto un manifesto (vedi lo schema di ..., ala Lapet aderisce, audita presso la Commissione Bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame del decreto sostegni ter (AS 2505) Sostegni di più e per tutti. È la richiesta di ... Assoprofessioni al tavolo sul lavoro autonomo Assoprofessioni, di cui la Lapet è socio fondatore, è stata invitata a partecipare il 15 novembre prossimo al tavolo permanente di confronto del lavoro autonomo, previsto dall'art. 17 della legge n.81 ...