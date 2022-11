Volley | Perugia espugna Ankara | seconda vittoria in Champions League | Leon e Rychlicki giganteggiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022)ha sconfitto lo Ziraat Bankasiper 3-1 (24-26; 25-22; 25-20; 25-23) e ha infilato laconsecutiva nella2022-2023 dimaschile. I Block Devils hanno a sorpresa sofferto nel primo set sul campo della rognosa formazione turca e hanno ceduto ai vantaggi, ma successivamente gli uomini di coach Andrea Anastasi hanno alzato il ritmo e pur senza impressionare sotto il profilo del gioco sono riusciti a ribaltare il punteggio e a portare a casa il risultato pieno. La corazzata umbra prosegue la propria cavalcata stagionale, visto che comanda con margine in campionato e ha già alzato al cielo la Supercoppa Italiana. I rossoneri si confermano in testa al gruppo E a punteggio pieno, con un successo e tre punti di vantaggio nei ...

Oggi, dopo un 2022 fantastico per ilitaliano, abbiamo dato il via ufficialmente ai ..., Ancona, Bari, Bologna, Verona, Monza, Torino e Firenze: luoghi ricchi di cultura e storia. Mai in ...Oggi, dopo un 2022 fantastico per ilitaliano, abbiamo dato il via ufficialmente ai ..., Ancona, Bari, Bologna, Verona, Monza, Torino e Firenze: luoghi ricchi di cultura e storia. Mai in ...Il torneo maschile avrà le fasi finali a Bologna; Roma, Perugia, Ancona, Bari ospiteranno le fasi preliminari della kermesse. L'Italia condividerà l’evento con Bulgaria (Varna), Macedonia del Nord ...Si è svolto oggi pomeriggio al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli il sorteggio dei gironi dei Campionati Europei maschili e femminili 2023. Gironi femminili: Pool A: Belgio, Slovenia, Serbia, ...