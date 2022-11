Udinese | Beto | 'Giocare a calcio mi piace | ma mi divertivo anche in cassa al KFC'

Le parole di, attaccante dell', sul suo passato in Portogallo prima di diventare calciatore professionistaha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. L'attaccante dell'ha ..., attaccante dell', ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio raccontando la sua vita prima che diventasse un calciatore. Mentre militava nelle serie minori portoghesi, ...La squadra bianconera continua a lavorare anche in questo periodo di stop. Ecco tutte le ultime sulle piste che portano ai difensori centrali ...L'attaccante dell'Udinese Beto esprime entusiasmo per il grande calore dimostrato dal pubblico della Dacia Arena ...