Stipendi | arriva un aumento di 120 euro al mese | ecco a chi spetta

(Di mercoledì 16 novembre 2022) A quanto pare ci sarà una sorpresa nella busta paga di qualcuno nelle prossime settimane, ma non per tutti: previsto undio, infatti, per i dipendenti di Comuni e Regioni italiane, con tanto di arretrati che verrano saldati contestualmente. Come del resto anticipato anche dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è infatti stato firmato il Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali, per il triennio 2019-2021. A siglarlo, nel dettaglio, sono stati i sindacati e l’agenzia che rappresenta la Pa, l’Aran. Sulla vicenda, poi, Zangrillo non ha nascosto una certa soddisfazione in merito, infatti ha detto che si tratta di un evento rilevante, soprattutto “per lo sviluppo del Paese, perché questi dipendenti, con impegno, garantiscono il funzionamento degli enti territoriali più vicini ai cittadini”. Scuola ...

La concorrenza più importante, come sempre, dalla Premier League, che può offrire al giocatoreben più alti rispetto a quelli prospettati dai club italiani.Bonus 3mila euro per i dipendenti: quandoe come funziona il nuovo benefit presente nel decreto Aiuti quater. Il governo Meloni ha ...in un momento di grande crisi e rendere gli, ...A quanto pare ci sarà una sorpresa nella busta paga di qualcuno nelle prossime settimane, ma non per tutti: previsto un aumento di stipendio, infatti, per i dipendenti di Comuni e Regioni italiane, co ...Nel mese di dicembre, mese delle tredicesime, arriveranno arretrati e aumenti di stipendio per 2,2 milioni di dipendenti pubblici. Sarà un Natale ricco per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ...