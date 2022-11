Neomamme in Parlamento | potranno allattare durante le sedute in Aula

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilsi adegua alle necessità delle: le parlamentari che ne faranno richiestail proprio figlio almeno per il primo anno di vita. Sono state previste apposite postazioni in modo che possanoe contemporaneamente continuare a svolgere il proprio lavoro. Sportiello “la possibilità per le deputate dinell’emiciclo e nelle tribune per la votazione è un passo di civiltà che compiamo. Ora spero che si adeguino anche tutte le altre istituzioni”in: sarà concesso l’allattamento inalle parlamentari che ne faranno richiesta Photocredit: lastampa.itL’aveva già proposto Meloni nel 2019 appena diventata mamma, ma la decisione definitiva è stata presa a ...

